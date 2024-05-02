На Харьковщине трактор подорвался на мине, еще в один попал дрон

Одного из водителей доставили в больницу.

В Харьковской области в результате вражеских действий повреждены два трактора — один подорвался на противотанковой мине, второй подвергся атаке дрона.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

"1 мая примерно в 11:45 на вражеской противотанковой мине в поле в с. Глинское Изюмской ТГ подорвался трактор. Транспортное средство получило механические повреждения. Без пострадавших", — говорится в сообщении.

Кроме того, около 12:15 в поле вблизи с. Богуславка Боровской тергромады зафиксировано попадание в трактор вражеского дрона. Водитель получил контузию, он доставлен в больницу.

При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК).

Напомним, в Херсонской области российские войска из беспилотника атаковали автомобиль. Водитель получил травмы.

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