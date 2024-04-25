Херсонщина: россияне с дрона сбросили взрывчатку на грузовик

Водитель выжил, но получил травмы.
В Херсонской области российские войска с беспилотника атаковали автомобиль. Водитель получил травмы.
Об этом сообщили в ОВА.
На трассе, близ села Осокоровка, оккупанты сбросили с дрона взрывной предмет на грузовик.
"Пострадал 58-летний мужчина. У него взрывная травма, ранение лица и руки", — говорится в сообщении.
Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи оказывают ему необходимую помощь.
Ранее стало известно, что на временно оккупированной территории Херсонщины оккупанты жестоко убили женщину.
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