Взрывы на парковке в Николаеве: погибли двое военных

В Николаеве в среду, 24 апреля, на парковке прогремели два взрыва — погибли двое военных, еще двое получили ранения, также пострадали пятеро спасателей.

О подробностях сообщают Государственное бюро расследований и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

ГБР расследует нарушение правил обращения с оружием (ч. 3 ст. 414 УК Украины).

Предварительно военные неосторожно перегружали боеприпасы из одного авто в другое. После первого взрыва, когда пострадали военные, загорелись машины рядом с эпицентром взрыва. На место прибыли спасатели, тогда произошел второй взрыв.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, во время повторного удара оккупантов по Харькову погибли трое спасателей.

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