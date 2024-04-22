В Николаеве произошли взрывы

Тревога в области объявлена не была.

В понедельник, 22 апреля, в Николаеве раздались взрывы. Тревога в области по состоянию на 12:45 не была объявлена. Информации от властей города пока нет.

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы.

"В Николаеве был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты "Суспільного"", — говорится в сообщении медиа.

Тем временем "Труха Николаев" пишет, что после взрыва над городом виден дым.