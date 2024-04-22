В Николаеве произошли взрывы

Тревога в области объявлена не была.
В понедельник, 22 апреля, в Николаеве раздались взрывы. Тревога в области по состоянию на 12:45 не была объявлена. Информации от властей города пока нет.
Об этом сообщили местные телеграммы-каналы.
"В Николаеве был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты "Суспільного"", — говорится в сообщении медиа.
Тем временем "Труха Николаев" пишет, что после взрыва над городом виден дым.
Как сообщалось, ночью российские оккупанты атаковали "Шахедами" Одесскую область. Силы ПВО сбили пять дронов. Впрочем, есть попадания.
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