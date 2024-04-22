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У Миколаєві сталися вибухи

У Миколаєві сталися вибухи

Вибух. / Фото: Associated Press

Тривога в області оголошена не була.

У понеділок, 22 квітня, у Миколаєві пролунали вибухи. Тривога в області станом на 12:45 не була оголошена. 

Про це повідомили місцеві Телеграм-канали.

"У Миколаєві було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні медіа.

Тим часом "Труха Николаев" пише, що після вибуху над містом видно дим. 

Інформацію про вибухи у Миколаєві прокоментував міський голова Олександр Сєнкевич: "Інформую, що станом на 13:10 підтверджену інформацію про вибухи на території міста ми не отримували. До підрозділів ДСНС викликів не надходило".

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