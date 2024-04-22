У Миколаєві сталися вибухи

Тривога в області оголошена не була.
У понеділок, 22 квітня, у Миколаєві пролунали вибухи. Тривога в області станом на 12:45 не була оголошена.
Про це повідомили місцеві Телеграм-канали.
"У Миколаєві було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні медіа.
Тим часом "Труха Николаев" пише, що після вибуху над містом видно дим.
Інформацію про вибухи у Миколаєві прокоментував міський голова Олександр Сєнкевич: "Інформую, що станом на 13:10 підтверджену інформацію про вибухи на території міста ми не отримували. До підрозділів ДСНС викликів не надходило".
Як повідомлялося, вночі російські окупанти атакували "Шахедами" Одеську область. Сили ППО збили п'ять дронів. Втім, є влучання.
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