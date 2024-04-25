Херсонщина: росіяни з дрона скинули вибухівку на вантажівку 

Водій вижив, але отримав травми.
На Херсонщині російська війська з безпілотника атакували автомобіль. Водій отримав травми.
Про це повідомили в ОВА.
На трасі, що поблизу села Осокорівка, окупанти скинули з дрона вибуховий предмет на вантажівку.
"Постраждав 58-річний чоловік. У нього – вибухова травма, поранення обличчя та руки", - йдеться у повідомленні.
Потерпілого доправили до медичного закладу. Лікарі надають йому необхідну допомогу.
Раніше стало відомо, що на тимчасово окупованій території Херсонщини окупанти жорстоко вбили жінку.
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