"Їм варто озиратися": ГУР обіцяє нові "сюрпризи" для росіян

Українські спецслужби та Сили оборони України не планують своїх операцій із прив’язкою до якихось “сакральних” дат, тому ворог постійно повинен непокоїтися та чекати удару, поки Кремль не припинить розв’язану в Україні війну.

На цьому наголосив речник ГУР Міноборони Андій Юсов в коментарі під час ефіру національного телемарафону.

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"Головне управління розвідки і загалом українські Сили оборони та безпеки на відміну від ворога не займаються якимись магічними датами і прив'язкою до якихось пропагандистських подій. Ворог має постійно бути в напрузі і розуміти, що поки триває геноцидна війна Росії проти України кожного дня їм варто озиратися і чекати на справедливу відплату", - наголосив він.

Нагадаємо, 9 травня, коли в РФ традиційно вихваляються своєю “перемогою над фашизмом” та влаштовують військовий парад на Красній площі у Москві, в російському Башкортостані безпілотник завдав удару по НПЗ "Газпром нафтохім Салават", влучивши в установку каталітичного крекінгу нафти.

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