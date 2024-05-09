"Євробачення-2024": Nemo у спідниці та шубі довів до мурах оперним співом

Щойно у Мальме, Швеція, розпочався другий півфінал міжнародного музичного конкурсу "Євробачення-2024".

Четвертим на Malmö Arena вийшов представник Швейцарії з псевдонімом Nemo, який є одним з фаворитів букмекерів. Його чуттєве виконання композиції The Code про "руйнування коду" нікого не залишило байдужим. Зокрема, у пісні присутнє поєднання багатьох музичних стилів: попмузики, опери та електро. Ба більше, зірка використав елементи Моцарта та Бізе. На його думку, це допомагає слухачам відчути на собі той складний шлях, який він подолав до прийняття своєї небінарної ідентичності.

Nemo на Євробаченні 2024 / Фото: Associated Press

Nemo на Євробаченні 2024 / Фото: Associated Press

Окрім того, Nemo для свого виступу обрав доволі екстравагантний образ, який складався зі спідниці, яскравої шуби та масивного взуття. Центральною декорацією на сцені стала платформа, яка рухалася в різні боки та по колу.

Nemo на Євробаченні 2024 / Фото: Associated Press

Nemo на Євробаченні 2024 / Фото: Associated Press

Nemo на Євробаченні 2024 / Фото: Associated Press

Багатьом присутнім у залі єврофанам відгукнулися сенси та номер співака, тому під час шоу вони підспівували та не шкодували оплесків.

Зазначимо, тим часом сайт ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію конкурсу. Ми ретельно стежимо за перебігом подій на "Євробаченні-2024" та першими повідомимо, хто ж потрапить до грандіозного фіналу конкурсу.

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