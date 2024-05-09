"Євробачення-2024": букмекери назвали імена ймовірних фіналістів конкурсу

Букмекери припустили, кому з другого півфіналу вдасться пройти далі.

Вже сьогодні, 9 травня, о 22:00 розпочнеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024".

Так, 7 травня відгримів перший півфінал, де нарешті оголосили імена першої десятки фіналістів. До слова, представницям України alyona alyona і Jerry Heil вдалося пройти далі та вибороти місце у фіналі.

Цього разу на сцену вийдуть учасники від Мальти, Албанії, Греції, Швейцарії, Чехії, Австрії, Данії, Вірменії, Латвії, Сан-Марино, Грузії, Бельгії, Естонії, Ізраїлю, Норвегії та Нідерландів.

Учасники другого півфіналу "Євробачення-2024"

Поки конкурсанти готують свої виступи, букмекери вже зробили ставки та назвали імена другої десятки фіналістів. Так, на їхню думку у грандфіналі "Євробачення-2024" мають опинитися Нідерланди, Швейцарія, Греція, Вірменія, Ізраїль, Норвегія, Грузія, Бельгія, Естонія та Австрія. Утім, це лише припущення. Імена фіналістів стануть відомі вже незабаром.

Букмекерський прогноз на другий півфінал "Євробачення-2024" / Фото: eurovisionworld.com

Зазначимо, редакція сайту ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію другого півфіналу "Євробачення-2024". Ми першими назвемо вам імена фіналістів, тож дивіться пісенний конкурс разом із нами.

Нагадаємо, фінал "Євробачення-2024" відбудеться вже цієї суботи, 9 травня, о 22:00. Саме там знову на сцену вийдуть alyona alyona і Jerry Heil, де виконають конкурсну пісню Teresa & Maria. Нещодавно співачка Джамала оцінила шанси співачок вибороти перше місце та назвала, за якої умови їм вдасться це зробити.

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