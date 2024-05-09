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"Євробачення-2024": букмекери назвали імена ймовірних фіналістів конкурсу

"Євробачення-2024": букмекери назвали імена ймовірних фіналістів конкурсу

Співак Nemo, представник Швейцарії на "Євробаченні-2024" / Фото: Associated Press

Букмекери припустили, кому з другого півфіналу вдасться пройти далі.

Вже сьогодні, 9 травня, о 22:00 розпочнеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024".

Так, 7 травня відгримів перший півфінал, де нарешті оголосили імена першої десятки фіналістів. До слова, представницям України alyona alyona і Jerry Heil вдалося пройти далі та вибороти місце у фіналі.

Цього разу на сцену вийдуть учасники від Мальти, Албанії, Греції, Швейцарії, Чехії, Австрії, Данії, Вірменії, Латвії, Сан-Марино, Грузії, Бельгії, Естонії, Ізраїлю, Норвегії та Нідерландів.

Учасники другого півфіналу
Учасники другого півфіналу "Євробачення-2024"

Поки конкурсанти готують свої виступи, букмекери вже зробили ставки та назвали імена другої десятки фіналістів. Так, на їхню думку у грандфіналі "Євробачення-2024" мають опинитися Нідерланди, Швейцарія, Греція, Вірменія, Ізраїль, Норвегія, Грузія, Бельгія, Естонія та Австрія. Утім, це лише припущення. Імена фіналістів стануть відомі вже незабаром.

Букмекерський прогноз на другий півфінал
Букмекерський прогноз на другий півфінал "Євробачення-2024" / Фото: eurovisionworld.com

Зазначимо, редакція сайту ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію другого півфіналу "Євробачення-2024". Ми першими назвемо вам імена фіналістів, тож дивіться пісенний конкурс разом із нами.

Нагадаємо, фінал "Євробачення-2024" відбудеться вже цієї суботи, 9 травня, о 22:00. Саме там знову на сцену вийдуть alyona alyona і Jerry Heil, де виконають конкурсну пісню Teresa & Maria. Нещодавно співачка Джамала оцінила шанси співачок вибороти перше місце та назвала, за якої умови їм вдасться це зробити.

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