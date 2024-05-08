"Євробачення-2024": стали відомі імена перших фіналістів конкурсу

Сьогодні, 7 травня, у Мальме, Швеція, відгримів перший півфінал конкурсу "Євробачення-2024".

На цьогорічній сцені першого півфіналу шоу запалювали 15 конкурсантів. Втім, лише 10 з них вдалося здобути право ще раз показати себе у грандфіналі пісенного конкурсу, який відбудеться у цю суботу, 11 травня. Так, за підсумками глядацького голосування на наступний етап переходять Сербія, Словенія, Португалія, Україна, Литва, Фінляндія, Кіпр, Хорватія, Ірландія, Люксембург.

Євробачення-2024

Зазначимо, у фіналі "Євробачення-2024" за перше місце змагатимуться представники 26 країн. Зокрема, 11 травня на сцені Мальме виступатимуть 20 переможців обох півфіналів. Також автоматично потрапляють у фінал минулорічна країна-переможець Швеція та представники "великої п'ятірки" – Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія та Франція.

До речі, сайт ТСН.ua вів текстову онлайн-трансляцію першого півфіналу "Євробачення-2024". Там ви можете дізнатися, всі найцікавіші події, які були протягом конкурсу, а також чим єврофанів дивували учасники.

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