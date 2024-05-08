"Евровидение-2024": стали известны имена первых финалистов конкурса

В грандфинал прошли 10 стран-конкурсантов.
Сегодня, 7 мая, в Мальме, Швеция, отгремел первый полуфинал конкурса "Евровидение-2024".
На сцене первого полуфинала шоу зажигали 15 конкурсантов. Впрочем, только 10 из них удалось получить право еще раз показать себя в грандфинале песенного конкурса, который состоится в эту субботу, 11 мая. По итогам зрительского голосования на следующий этап переходят Сербия, Словения, Португалия, Украина, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия, Люксембург.
Отметим, в финале "Евровидения-2024" за первое место сразятся представители 26 стран. В частности, 11 мая на сцене Мальме выступят 20 победителей двух полуфиналов. Также автоматически попадают в финал прошлогодняя страна-победитель Швеция и представители "большой пятерки" – Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция.
Кстати, сайт ТСН.ua вел текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала "Евровидение-2024". Там вы можете узнать все самые интересные события, которые были на протяжении конкурса, а также чем еврофанов удивляли участники.
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