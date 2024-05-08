"Евровидение-2024": Украина прошла в финал конкурса

Сегодня, 7 мая, дуэт alyona alyona и Jerry Heil достойно представил Украину на международном конкуре "Евровидение-2024".

Только что по результатам зрительского голосования стало известно, что представительницы от Украины прошли в финал конкурса, который состоится уже в эту субботу, 11 мая.

Во время своего выступления с песней Teresa & Maria наши представительницы восхитили публику поразительной постановкой от режиссера Таню Муиньо, в которой каждый нашел свой символизм. На главной сцене мощные голоса звезд дополняла анимация и спецэффекты. Также довольно красноречивы были костюмы исполнительниц. Так, на каждой из них присутствовали элементы доспехов, ставшие одной из "изюминок" блестящего выступа.

Между тем, еврофаны в невероятной атмосфере подпевали своим фавориткам и разделяли переживания украинцев. В результате выступление alyona alyona и Jerry Heil высоко оценили телезрители. Это и позволило им попасть в финал.

Отметим, что в первом полуфинале только 10 из 15 участников смогли перейти на последний этап. После этого Украина готовится еще раз проявить свой талант уже в финале и искренне надеется на победу.

Кстати, сайт ТСН.ua вел текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала международного конкурса "Евровидение-2024". В материале можно увидеть, чем удивляли другие конкурсанты и какие выступления известных звезд отгремели.

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