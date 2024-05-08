"Євробачення-2024": Україна пройшла до фіналу конкурсу

Сьогодні, 7 травня, дует alyona alyona та Jerry Heil гідно представив Україну на міжнародному конкурі "Євробачення-2024".

Щойно за результатами глядацького голосування стало відомо, що представниці від України пройшли до фіналу конкурсу, який відбудеться вже цієї суботи, 11 травня.

Під час свого виступу з піснею Teresa & Maria наші представниці захопили публіку вражаючою постановкою від режисерки Таню Муіньо, в якій кожен віднайшов свій символізм. Зокрема, на головній сцені потужні голоси зірок доповнювала анімація та спецефекти. Також доволі промовистими були костюми виконавиць. Так, на кожній з них були присутні елементи обладунків, які стали однією з "родзинок" блискучого виступу.

Тим часом єврофани у неймовірній атмосфері підспівували своїм фавориткам і розділяли переживання українців. Тож, у результаті виступ alyona alyona та Jerry Heil високо оцінили телеглядачі. Це й дозволило їм потрапити до фіналу.

Зазначимо, у першому півфіналі лише 10 з 15 учасників змогли перейти на останній етап. Тож, після цього Україна готується ще раз проявити свій талант уже в фіналі й щиро сподівається на перемогу.

До речі, сайт ТСН.ua вів текстову онлайн-трансляцію першого півфіналу міжнародного конкурсу "Євробачення-2024". У матеріалі ви можете побачити, чим дивували інші конкурсанти та які виступи відомих зірок відгриміли.

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