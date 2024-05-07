"Євробачення-2024": текстова онлайн-трансляція першого півфіналу

Сьогодні, 7 травня, у шведському місті Мальме розпочнеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024".

За путівку до фіналу змагатимуться 15 представників країн-учасниць, серед яких буде й український дует alyona alyona та Jerry Heil. Загалом, на головній сцені "Євробачення-2024" Malmö Arena глядачі 7 травня зможуть побачити виступи Кіпру, Сербії, Литви, Ірландії, України, Польщі, Хорватії, Ісландії, Словенії, Фінляндії, Молдови, Азербайджану, Австралії, Португалії та Люксембургу.

Тим часом редакція сайту веде текстову онлайн-трансляцію першого півфіналу конкурсу. Наші читачі матимуть змогу першими дізнаватися про найцікавіші події на "Євробаченні-2024", а також імена фіналістів.