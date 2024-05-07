РФ може спробувати "відтягнути" сили ЗСУ з фронта: генерал назвав загрозу у прикордонні

Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос заявив, що росіянам не вистачає сил, щоб забезпечити повноцінний наступ на Суми та Харків.

Про це пише Еспресо.

"Окремо, що стосується Сум та Харкова, то росіяни мають певну кількість сил та засобів на рівні 50 тисяч, які вони розмазали по територіях Брянської, Бєлгородської та Курської областей, але їм цього явно недостатньо для початку наступальних дій. Однак це може дати противнику спроможність ведення прикордонних боїв з метою відтягування наших сил та засобів від російсько-українського фронту. Це вони роблять досить ефективно", – зазначив генерал.

На думку Кривоноса, на інших напрямках ситуація залишається складною.

"Росіяни мають потужну перевагу у кількості артилерії, пануванні у повітрі, також у чисельності людей, які ведуть наступальні дії на певних ділянках фронту", – розповів він.

Генерал додав, що наразі одне з головних завдань для української влади – не тільки забезпечення бійців ЗСУ на фронті необхідною кількістю зброї, а й забезпечення людьми, щоб мати можливість проводити ротацію військових, які виснажуються в окопах.

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