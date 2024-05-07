РФ может попытаться "оттянуть" силы ВСУ с фронта: генерал назвал угрозу на границе

Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос заявил, что россиянам не хватает сил, чтобы обеспечить полноценное наступление на Сумы и Харьков.

Об этом пишет Эспрессо.

"Кроме того, что касается Сум и Харькова, у россиян есть определенное количество сил и средств на уровне 50 тысяч, которые они размазали по территориям Брянской, Белгородской и Курской областей, но им этого явно недостаточно для начала наступательных действий. Однако это может дать противнику способность ведение пограничных боев с целью оттягивания наших сил и средств от российско-украинского фронта. Это они делают достаточно эффективно", – отметил генерал.

По мнению Кривоноса, на других направлениях ситуация остается сложной.

"Россияне имеют мощное преимущество в количестве артиллерии, господстве в воздухе, также в численности людей, ведущих наступательные действия на определенных участках фронта", – рассказал он.

Генерал добавил, что сейчас одна из главных задач для украинской власти – не только обеспечение бойцов ВСУ на фронте необходимым количеством оружия, но и обеспечение людьми, чтобы иметь возможность проводить ротации военных, которые истощаются в окопах.

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