"Евровидение-2024": текстовая онлайн-трансляция первого полуфинала

Уже в скором времени станут известны имена первой десятки финалистов.

Сегодня, 7 мая, в шведском городе Мальме начнется первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2024".

За путевку в финал сразятся 15 представителей стран-участниц, среди которых будет и украинский дуэт alyona alyona и Jerry Heil. На главной сцене "Евровидения-2024" Malmö Arena зрители 7 мая смогут увидеть выступления Кипра, Сербии, Литвы, Ирландии, Украины, Польши, Хорватии, Исландии, Словении, Финляндии, Молдовы, Азербайджана, Австралии, Португалии и Люксембурга.

Тем временем, редакция сайта ведет текстовую онлайн-трансляцию первого полуфинала конкурса. Наши читатели смогут первыми узнавать самые интересные события на "Евровидении-2024", а также имена финалистов.