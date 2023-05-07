Никогда снова: поздравления и картинки с Днем памяти и примирения

8 мая в Украине и мире чтят память тех, кто пал в бою, защищая родную землю во время Второй мировой войны. Особенно важным является День памяти и примирения сегодня, когда россияне уже ежедневно атакуют украинские города.

Это печальное торжественное событие – еще одна возможность испытать чувство гордости за украинский народ, вспомнить его патриотические подвиги в борьбе с нацизмом.

Хотя в Украине до сих пор идет война, мы верим, что победит тот, кто чист сердцем и душой, кто действительно защищает свою Родину, как и 78 лет назад. Сражайтесь и поборетесь!

С днем памяти и примирения: поздравления и картинки

В этот день памяти и примирения мы чтим всех, кто отдал свою жизнь за мир и свободу нашей страны. От всего сердца поздравляю с Днем памяти и примирения!

День памяти и примирения: картинки / Фото: ТСН.ua

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В этот день мы вспоминаем тех, кто не вернулся с войны, отдавших свою жизнь за нашу свободу. Пусть наша память о них будет живой. Особенно в эти трудные времена, когда враг снова атакует наши родную Родину! Поздравляю с Днем памяти и примирения!

День памяти и примирения: картинки / Фото: ТСН.ua

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Дорогие друзья! Пусть память о подвигах наших предков, отстаивающих мир и свободу, всегда остается в наших сердцах. Пусть они будут навсегда в нашей памяти.

День памяти и примирения: картинки / Фото: ТСН.ua

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От сердца поздравляю с Днем памяти и примирения! Пусть этот день станет напоминанием о том, что мир и свобода – это важнейшие ценности, которые мы должны беречь и защищать. Особенно теперь, когда враг беспощадно атакует нашу Родину, разрушает ракетами украинские города, убивает детей. Но мы верим, что совсем скоро наступит наш день победы, и мы сможем счастливо и свободно жить в своей стране!

День памяти и примирения: картинки / Фото: ТСН.ua

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Пусть этот День памяти станет важным символом нашего единства и сострадания с теми, кто стал жертвой войны и насилия. Пусть мы всегда помним, что только вместе мы можем сохранить мир и свободу. Держимся украинцы, ведь враг бодрствует и ежедневно атакует нашу Родину. Хочется сказать словами кобзаря: "Боритесь — поборете. Вам Бог помогает!".