Як українською доречно сказати "це жесть": варіанти на всі випадки життя

"Це просто жесть" - як сказати українською правильно

Погана, несподівана новина може викликати у нас шок, який супроводжується вигуком. Ні, мова йде не про нецензурну лексику. Дуже часто у такому випадку можна почути "це жесть". Але насправді — це російське слово. Розповідаємо, як сказати правильно українською "жесть", які варіанти можливі, а їх чимало.

Походження вигуку "жесть!"

Спочатку розберемося, звідки пішло це слово. Отже, слово "жесть" - суто російське. Його значення його в російській мові -- тонкий лист сталі, покритий захисним шаром кольорового металу, тобто вид будівельного матеріалу. Чому в російській мові він отримав таке переносне значення, почав використовуватися у таких випадках. Таке переносне значення "як все погано" він отримав, як скорочення від російських слів "жестко" або "жестоко".

Як стверджує професор Олександр Пономарів, в українській мові слова "жесть" взагалі не існує. Замість нього, для позначення будівельного матеріалу потрібно вживати питомо українські слова "жерсть" або "бляха". А громіздка конструкція "жестяная банка" перекладається з російською як "бляшанка".

Як правильно сказати "жесть" українською

Слово "жесть" використовують у російській мові як вигук у напружених, страшних, небезпечних чи неприємних ситуаціях, або просто у несподіваних. Одне слово у всіх випадках життя.

В українській мові ширший вибір слів для вираження подібних реакцій.

"Страх чи жах". Передає негативну реакцію з іронічним відтінком, щоб підкреслити безпідставність, надмірність переживань.

"Лихо чи лишенько". Негативна реакція з відтінком жалю чи співчуття.

"Трясця" - лайливий вигук, який демонструє сильні, здебільшого негативні емоції. Може використовуватись у конструкції "трясця комусь", як лайка чи прокльон.

"Ой леле". Вигук може передавати спектр негативних емоцій, як здивування, і страх, і нарікання, жаль, співчуття тощо.

В деяких ситуаціях можна вживати "Овва" та "Отакої". Вигуки, які демонструють здивування, є досить нейтральними за емоційним забарвленням.

Отже, не має ніякої причини вживати російське слово, в українській мові вибір вигуків значно більший і можна підібрати найбільш відповідний у кожній конкретній ситуації.

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