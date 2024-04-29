"Їда" чи "їжа": як правильно сказати українською

Зі вживанням слів "їда" та "їжа" у багатьох українців плутанина. Багато хто, наприклад, вважає, що не правильно говорити "вживати пігулки після їди", тому що "їда" є русизмом. Але це не так, розповів мовознавець Олександр Авраменко.

"Іноді нам доводиться лікуватися, або вживати пігулки для профілактики. І саме тут виникає питання, як же правильно сказати - "вживати пігулки під час їди", чи "вживати пігулки під час їжі", - зазначає мовознавець.

За словами мовознавця, і "їжа", і "їда" існують в українській мові, але вживати їх потрібно правильно. Все дуже просто, "Їжа" - це страва, харчі, а "їда" - це дія, процес споживання їжі, відповідно цьому і потрібно ці слова використовувати.

Ми ж не кажемо "вживати пігулки під час страви", а ось "їда" - це процес споживання страви, тому слід говорити: "Вживайте пігулку до їди, після їди, або під час неї", - пояснив Авраменко. І апетит приходить також під час їди, а не їжі.

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