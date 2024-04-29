Ухилянти намагаються незаконно перетнути кордон щодня: що про це відомо

Найбільш “цікавим” для прикордонників виявився випадок, коли чоловіки передягнулися у жіночий одяг та ховалися у бебі-боксах.

Ухилянти намагаються незаконно перетнути кордон щодня. Найбільше таких спроб – поза межами пунктів пропуску на кордоні з Молдовою та Румунією.

Про це в інтерв’ю “Укрінформу” розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, спроби незаконно перетнути кордон відбуваються щодня. Найбільше ухилянти намагаються перетнути кордон поза межами пунктів пропуску з Молдовою та Румунією.

“Найбільша кількість за підробленими документами фіксується на кордоні з Польщею. Більшість порушників не є самостійними учасниками процесу, вони користуються послугами організаторів”, - розповів Андрій Демченко.

Найбільш “цікавим” для прикордонників виявився випадок, коли чоловіки передягнулися у жіночий одяг та ховалися у бебі-боксах. Вже згодом такі випадки почали сприйматися як буденність.

“Але мені особисто закарбувався випадок, коли чоловік ховався у конструктивній особливості транспортного засобу, забравшись у нішу для запасного колеса. Щоб туди втиснутись, йому довелось роздягнутися до спіднього. За кермом була іноземка. І якщо чоловік поніс адміністративну відповідальність, то жінці передбачена кримінальна відповідальність. Був ще один випадок, пов’язаний з конструкторськими особливостями транспортного засобу, коли в мікроавтобусі зробили перегородку, і поки прикордонники перевіряли вантажній відсік, порушники перебігали у пасажирський відсік. Коли прикордонник ішов до пасажирського, вони перебігали у вантажний”, - додав Демченко.

Він також зазначив, що ухилянти ретельно готуються до переправлення, оскільки коштують такі “подорожі” чимало.

“Коли бачиш, у який спосіб намагаються залишити межі України, стає сумно. Порушники витрачають кошти, якими збагачують злочинців, краще б вони спрямували їх на підрозділи сил оборони, які ціною власного життя захищають Україну”, - наголосив речник ДПСУ.

Нагадаємо, що на Закарпатті у річці Тиса виявили тіла двох чоловіків.

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