Чи забиратимуть майно в ухилянтів: відповідь адвоката

Закон про мобілізацію набуває чинності 18 травня. Якщо військовозобов’язаний не оновив свої дані протягом 60 днів, то можуть бути застосовані санкції, передбачені законом: обмеження керуванням транспортом через звернення до суду, штраф.

Про це розповів правозахисник, партнер адвокатського об’єднання "Smartsolutions"Олександр Папуця в коментарі для ТСН.ua.

"Згідно із законодавством, обов’язок оновити дані все одно не зникає (навіть якщо військовозобов’язаний сплатив штраф після неявки до ТЦК протягом 60 днів – ред.)", – каже юрист.

Крім того, неоновлення даних – це продовження порушення навіть у разі сплати штрафу.

Чи можуть державні органи арештувати майно у разі несплати штрафу

За словами Папуці, якщо буде відкрито виконавче провадження, то в першу чергу виконавець може накласти обмеження на рахунки. Якщо коштів буде достатньо, то до майна справа може не дійти.

"Якщо немає рахунків, то виконавець вільний накладати обмеження на виявлене рухоме та нерухоме майно", – каже Папуця.

Адвокат також прокоментував можливість продажу майна, щоб погасити штраф.

"Якщо людина не виконує зобов’язання, то за певною процедурою майно може бути виставлено на торги і продається за допомогою аукціону. З цих коштів сплачується штраф та виконавчі витрати, а решта повертається власнику", – резюмував правозахисник.

Раніше у Польщі відповіли, що буде з українськими студентами через обмеження за кордоном.

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