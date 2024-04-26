Повернення військовозобов'язаних до України: Кулеба зробив заяву

Питання повернення військовозобов'язаних українських чоловіків з-за кордону додому, до України, є справедливим.

Про це він заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час пресконференції з керівником МЗС Латвії Байбою Браже, повідомляє РБК.Україна.

"Думаю, що це (повернення призовників до України. - Ред.) справедливо до українських чоловіків в Україні. Думаю, що це буде справедливо щодо них, якщо чоловіки з-за кордону повернуться до країни", - сказав міністр.

Він зауважив, що всі чоловіки призовного віку, які покинули країну після початку повномасштабного вторгнення, отримували правові статуси, а також соціальні виплати через українське громадянство.

"Моїм завданням, як дипломата, є захист українців за кордоном. Я буду це робити. Але, як я вже згадував, йдеться про справедливість. Справедливість у відносинах між українськими чоловіками за кордоном і українськими чоловіками в Україні. І справедливість у відносинах між державою Україна та громадянином України", - заявив Кулеба.

Як повідомлялося, від 23 квітня, після рішення МЗС України призупинити консульські послуги чоловікам призовного віку, українці збунтувалися за кордоном та навіть блокували паспортний сервіс. Усе про рішення МЗС, бунти і депортацію з ЄС - у матеріалі ТСН.ua.

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