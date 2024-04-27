День ангела 27 квітня: кого та як вітати з іменинами

27 квітня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 27 квітня

27 квітня 2024 року привітайте з іменинами Георгія, Івана (Яна), Іларіона, Миколу, Павла, Петра, Семена, Сергія, Степана, Анастасію, Марію.

Георгій — має грецьке походження і означає "землероб". В дитинстві працьовитий, надійний та відданий. Ці риси характеру зберігаються і у дорослому віці.

Іван (Ян) — давньогрецьке ім'я, яке перекладається як "Бог є милостивий". В дитинстві хлопчик щедрий і добрий. В дорослому віці стає надійним і відданим чоловіком.

Іларіон — походить від грецького слова, що означає "веселий". В дитинстві хлопчик відрізняється гарним почуттям гумору. В дорослому віці стає доброзичливим та товариським.

Микола — давньогрецьке ім'я, що перекладається як "той, хто перемагає заради народу". В дитинстві вже відрізняється лідерськими рисами характеру. В дорослому віці стає великодушним і щедрим.

Павло — походить від латинського слова, яке означає "малий". В дитинстві скромний та спокійний. В дорослому віці стає відданим і наполегливим.

Петро — грецьке ім'я, яке можна перекласти як "скеля". В дитинстві хлопчик надійний та стійкий. В дорослому віці стає справжнім лідером.

Семен — грецьке ім'я, що означає "той, хто слухає". В дитинстві мудрий, відрізняється аналітичним розумом. В дорослому віці має сильні комунікативні навички.

Сергій — ім'я латинського походження, означає "знатний". В дитинстві сильний та впевнений у собі. В дорослому віці відрізняється особливо гострим відчуттям справедливості.

Степан — грецьке ім'я, яке перекладається як "вінець". Ще від дитинства відрізняється досягненням своїх цілей. В дорослому віці стає успішним і працьовитим.

Анастасія — має грецьке походження і означає "воскресіння". В дитинстві дівчинка відрізняється сильним характером. В дорослому віці талановита і творча.

Марія — має грецькі, латинські та єврейські корені і означає "кохана". В дитинстві співчутлива і турботлива. В дорослому віці вміє долати труднощі.

День ангела 27 квітня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 27 квітня — душевні привітання в прозі і віршах / Фото: Unsplash

Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей день буде для тебе часом нових початків і мудрих рішень. Нехай ангел-охоронець завжди надихає тебе на великі справи і відкриває нові горизонти. Пам'ятай, кожен день - це нова можливість для здійснення мрій. Бажаю мудрості і спокою в серці!

***

З днем ангела вітаю,

Здоров'я міцного бажаю,

Хай здійсняться мрії,

Усі сподівання і надії!

***

З Днем Ангела! Зичу щастя, міцного здоров'я та любові! Нехай ангели завжди ведуть тебе до світлого майбутнього, даруючи мудрість і спокій.

***

Місяць і зіроньки ясні

Хай світять тобі у ночі.

А вдень хай сонечко сяє

І своїм теплом зігріває.

Хай тебе ангел оберігає,

І завжди на допомогу поспішає.

***

З Днем ангела! В цей особливий день хочу побажати тобі, щоб ангели завжди були поруч, захищаючи тебе від усяких негараздів і наповнювали серце радістю і любов'ю.

(Привітання взяті з сайту pobazhajko.org.ua)

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