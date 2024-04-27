РФ масовано атакувала Дніпропетровщину: які наслідки ударів

Зранку 27 квітня російська армія здійснила масовану атаку на Дніпропетровську область. У регіоні спрацювала ППО. Втім, є пошкодження енергооб'єктів.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

З його слів, сили ППО знищили 13 ракет у Дніпровському, Криворізькому і Павлоградському районах. Втім, без наслідків не минулося.

"У Дніпровському та Криворізькому районах пошкоджені енергетичні об'єкти. Сталося кілька займань. Є перебої з водопостачанням на Криворіжжі", - йдеться у повідомленні.

Поранення отримав 39-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

За словами Лисака, окупанти ввечері та вночі обстріляли Нікопольський район з артилерії та БпЛА. Зокрема, в Нікополі потерпіла 82-річна жінка. Пошкоджені 7 п'ятиповерхівок, ринок, понад 10 магазинів, адмінбудівля, салон краси.

Як повідомлялося, зранку 27 квітня росіяни обстріляли Херсон з тимчасово окупованого берега. Під обстрілом РФ опинилася прибережна зона.

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