Вночі РФ масовано атакувала чотири теплоелектростанції ДТЕК: які наслідки

Вночі та зранку 27 квітня агресорка Росія під час масованого обстрілу України атакувала чотири теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено обладнання.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

"Ворог вкотре масово обстріляв енергетичні об'єкти України. Сьогодні вночі внаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ударів РФ серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Наразі енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки. За попередньою інформацією, є постраждалі. Надаємо всю необхідну допомогу.

У ДТЕК наголошують, що від початку повномасштабного вторгнення їхні теплоелектростанції були обстріляні понад 170 разів.

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, вночі та 27 квітня армія РФ вдарила по об'єктах енергетики України у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. Сталися пошкодження.

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