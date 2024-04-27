Нічна атака по Україні: влада повідомила про наслідки "прильотів" у Харкові

Вночі росіяни обстріляли Харків ракетами.

Про наслідки атаки повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Трохи докладніше про нічні "прильоти". Під ударом опинився медкомплекс, у корпусах якого на момент ракетного обстрілу перебувало понад тисячу осіб - 900 пацієнтів і дві з половиною сотні персоналу. На щастя, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу - в іншому випадку важко уявити, кількість загиблих та постраждалих. Є одна поранена людина, ступінь - легкий", - написав він.

Щодо руйнувань - від вибухової хвилі постраждало кілька будівель: вибиті шибки, пошкоджені дахи, лінії електропередач, водогін та інші інженерні комунікації. На місці працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 27 квітня здійснили масований ракетний удар по Україні. Під атакою перебували Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг, Стрий, окремі н.п. Дніпропетровської та Івано-Франківської областей.

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