Росіяни обстріляли Херсон з тимчасово окупованого берега

У суботу зранку, 27 квітня, у Херсоні сталися вибухи. Армія РФ вдарила по місту з тимчасово окупованої території.

Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"У Херсоні пролунали кілька вибухів! Прибережна зона під обстрілом. Ворог атакує з тимчасово окупованого лівого берега", - наголосив він.

Мешканців міста влада просить перебувати у безпечних місцях.

Як повідомлялося, вночі 27 квітня Росія здійснила масований ракетний обстріл України. Ворог атакував крилатими ракетами Х-101, "Кинджал" та "Калібр". Також ворог застосував керовані авіаційні ракети Х-59, та ракети С-300.

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