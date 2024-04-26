Де в Україні будуть сильні заморозки: прогноз погоди на 27 квітня

У суботу вдень, 27 квітня, в Україні буде тепло. Втім, вночі в деяких регіонах будуть заморозки.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Вночі на сході та в центрі, а також у Чернігівській, Сумській та Запорізькій областях будуть дощі, а місцями - грози. Вдень в Україні без опадів. Швидкість вітру - 5-10 м/с.

Вночі температура у південно-східній частині становитиме 11-16°, а вдень - 21 26° тепла. На решті території України вночі стовпчики термометрів покажуть +5-10°. Прохолоднішою західних, Житомирській та Вінницькій областях - 1-6° тепла. Вдень в Україні повітря прогріється до 15-20° тепла.

Прогноз погоди в Україні на добу 27 квітня.

Попередження про заморозки

Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні. У низці областей оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

"Вночі 27 квітня у західних, Житомирській та Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°", - йдеться у повідомленні.

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища 27 квітня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У столиці та в області - мінлива хмарність. Вночі на Київщині місцями прогнозують невеликий короткочасний дощ. Вдень опадів не буде. Швидкість північно-західного вітру - 5-10 м/с.

В Київській області температура повітря – 5-10° тепла, вдень – +15-20°. В Києві вночі температура становитиме 6-8° тепла, вдень +16-18°.

Як повідомлялося, синоптикиня Наталія Діденко розповіла, якою буде погода у Вербну неділю і на Великдень.

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