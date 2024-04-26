Где в Украине будут сильные заморозки: прогноз погоды на 27 апреля

Днем в субботу, 27 апреля, в Украине будет тепло. Но ночью в некоторых регионах будут заморозки.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ночью на востоке и центре, а также в Черниговской, Сумской и Запорожской областях будут дожди, а местами — грозы. Днем в Украине без осадков. Скорость ветра — 5-10 м/с.

Ночью температура в юго-восточной части составит 11-16°, а днем — 21-26° тепла. На остальной территории Украины ночью столбики термометров покажут +5-10°. Прохладнее погода будет в западных, Житомирской и Винницкой областях — 1-6° тепла. Днем в Украине воздух прогреется до 15-20° тепла.

Прогноз погоды в Украине на сутки 27 апреля.

Предупреждение о заморозках

Синоптики предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях в Украине. В ряде областей объявлен I уровень опасности, желтый.

"Ночью 27 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0-3°", — говорится в сообщении.

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях 27 апреля. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В столице и области — переменная облачность. Ночью в Киевской области местами прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Днем осадков не будет. Скорость северо-западного ветра — 5-10 м/с.

В Киевской области температура воздуха — 5-10° тепла ночью, днем — +15-20 °. В Киеве ночью температура будет 6-8° тепла, днем — +16-18°.

Как сообщалось, синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Вербное воскресенье и на Пасху.

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