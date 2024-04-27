Вночі РФ вдарила по об'єктах енергетики: що відомо

Вночі проти суботи, 27 квітня, російська окупаційна армія вчергове атакував енергетичну інфраструктуру України. Сталися пошкодження.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру країни! Зокрема, атаковані об’єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях", - йдеться у повідомленні.

За його словами, внаслідок обстрілів є пошкодження обладнання. Наслідки атак уточнюються. Триває робота над їх ліквідацією.

Крім того, на одному з об’єктів поранено начальника зміни. Енергетик отримав контузію.

Деталі атаки від ДТЕК

Відомо, що під час масованого обстрілу РФ атакувала чотири теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено обладнання. Наразі енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки.

У ДТЕК наголошують, що від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції були обстріляні понад 170 разів.

Нагадаємо, цієї ночі Росія здійснила масований ракетний обстріл України. Російська армія атакувала крилатими ракетами Х-101, "Кинджалами" та "Калібрами". Ворог також застосував керовані авіаційні ракети Х-59, та ракети С-300.

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