Ночью РФ массированно атаковала четыре теплоэлектростанции ДТЭК: какие последствия

Ночью и утром 27 апреля агрессор Россия во время массированного обстрела Украины атаковала четыре теплоэлектростанции ДТЭК. В результате обстрелов серьезно повреждено оборудование.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

"Враг еще раз массово обстрелял энергетические объекты Украины. Сегодня ночью в результате атаки пострадали четыре теплоэлектростанции ДТЭК", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ударов РФ серьезно повреждено оборудование предприятий. В настоящее время энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки. По предварительной информации, есть пострадавшие. Оказываем всю необходимую помощь.

В ДТЭК отмечают, что с начала полномасштабного вторжения их теплоэлектростанции были обстреляны более 170 раз.

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, ночью и 27 апреля армия РФ ударила по объектам энергетики Украины в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. Произошли повреждения.

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