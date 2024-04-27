РФ массированно атаковала Днепропетровщину: какие последствия ударов

В области работали силы ПВО.
Утром 27 апреля российская армия совершила массированную атаку на Днепропетровскую область. В регионе сработало ПВО. Впрочем, есть повреждения энергообъектов.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, силы ПВО уничтожили 13 ракет в Днепровском, Криворожском и Павлоградском районах. Впрочем, без последствий не обошлось.
"В Днепровском и Криворожском районах повреждены энергетические объекты. Произошло несколько возгораний. Есть перебои с водоснабжением в Криворожье", — говорится в сообщении.
Ранение получил 39-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
По словам Лисака, оккупанты вечером и ночью обстреляли Никопольский район из артиллерии и БпЛА. В частности, в Никополе пострадала 82-летняя женщина. Повреждены 7 пятиэтажек, рынок, более 10 магазинов, админздание, салон красоты.
Как сообщалось, утром 27 апреля россияне обстреляли Херсон с временно оккупированного берега. Под обстрелом РФ оказалась прибрежная зона.