РФ массированно атаковала Днепропетровщину: какие последствия ударов

Утром 27 апреля российская армия совершила массированную атаку на Днепропетровскую область. В регионе сработало ПВО. Впрочем, есть повреждения энергообъектов.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, силы ПВО уничтожили 13 ракет в Днепровском, Криворожском и Павлоградском районах. Впрочем, без последствий не обошлось.

"В Днепровском и Криворожском районах повреждены энергетические объекты. Произошло несколько возгораний. Есть перебои с водоснабжением в Криворожье", — говорится в сообщении.

Ранение получил 39-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По словам Лисака, оккупанты вечером и ночью обстреляли Никопольский район из артиллерии и БпЛА. В частности, в Никополе пострадала 82-летняя женщина. Повреждены 7 пятиэтажек, рынок, более 10 магазинов, админздание, салон красоты.

Как сообщалось, утром 27 апреля россияне обстреляли Херсон с временно оккупированного берега. Под обстрелом РФ оказалась прибрежная зона.

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