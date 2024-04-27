До Росії завітала нова "бавовна": що горіло у Краснодарському краї

Вночі безпілотники атакували Краснодарський край Росії.

Про це повідомили в Міненерго України.

Попередньо, удари було завдано по НПЗ "Словʼянськ-ЕКО", бітумному заводу, Ільському НПЗ і низці інших об'єктів. Після атаки на деяких об'єктах виникла пожежа.

"З відкритих джерел стало відомо, що військовий аеродром у станиці Кущевська Краснодарського краю також загорівся після атаки БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, губернатор Веніамін Кондратьєв повідомляв, що,російські сили ППО нібито змогли "придушити" всі БПЛА в Слов'янському, Сіверському та Кущевському районах Краснодарського краю. Він зазначив, що постраждалих і серйозних руйнувань нібито немає.

"Оперативні служби ліквідовують загоряння внаслідок падіння БПЛА", - написав він.

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