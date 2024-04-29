ЗСУ взяли під контроль острів Нестрига: що це означає для звільнення Херсонщини

Цей острів безпосередньо входить до дельти Дніпра й тривалий час лишався сірою зоною. Тепер цю територію контролюють українські Сили оборони.

Збройні сили України звільнили острів Нестрига, розташований у дельті Дніпра на території Білозерського району Херсонської області. Це зафіксував, зокрема, український інформаційний ресурс DeepState, який напередодні оновив свої інтерактивні карти. Це важливий з тактичної перспективи клаптик суходолу посеред Дніпра на Херсонщині.

Згодом про звільнення острова повідомив у Telegram Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Проте на півдні ситуація все ще напружена, зазначив він.

Водночас він не уточнив, коли саме наші військові встановили контроль над цією територією.

"На Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига", - сказав Сирський.

Саме село було деокуповане українськими військами ще під час контрнаступу восени 2022 року. Головнокомандувач ЗСУ каже, що росіяни все ще сподіваються вибити наші війська з Кринок, проте без успіху.

Сирський також зазначив, що ситуація на фронті загострилась. За його словами, намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, ворог зосередив основні зусилля на декількох напрямках, створивши значну перевагу в силах та засобах.

Росіяни активно атакують по всій лінії фронту, на деяких напрямках мають тактичні успіхи.

Найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, де триваютьзапеклі бої.

За даними Генштабу, на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, 5 разів атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Сергій Грабський раніше заявляв, що наразі не йдеться про вдале форсування Дніпра українськими силами і наступ на позиції росіян на лівобережжі Херсонщини.

На його думку, ЗСУ зосереджені на обстрілах позицій і логістичних маршрутів противника на півдні.

"Збройні сили ведуть методичну операцію з руйнування системи оборони противника на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Це чітко видно по характеру ударів, які завдаються по базах, складах, пунктах управління, місцях зосередження особового складу і по комунікаціях", - пояснював він BBC News Україна.

Експерт вказує, що на Херсонщині сформувався певний "трикутник", тобто українські воїни тиснуть на російські позиції з двох боків - з боку правобережжя Дніпра і з боку Запорізької області - та мають можливість завдавати удари вглиб окупованої території.

Відповідно, в таких умовах росіяни не можуть закріпитися і створити монолітну систему оборони своїх позицій.

"Нестрига – під контролем ЗСУ. РОВ практично повністю втратили фізичний контроль на Дніпрі. Під контролем РОВ залишається лише невелика мережа островів від Голої Пристані до Виноградного", - написав військовий експерт Олександр Коваленко.

Довідка:

Острів Нестрига входить до Національного природного парку "Нижньодніпровський". На Херсонщині є загалом тисячі дрібних островів, які містяться у гирлі Дніпра. Місцеві називають їх плавнями. Він розташований на річці Дніпро на південний захід від Херсона, між населеними пунктами Велетенське та Стара Збур’ївка (останній – тимчасово окупований російськими військами). Росіяни намагались захопити острів ще восени 2023 року.

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