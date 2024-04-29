"Їжа" или "Їда": как правильно сказать по-украински

С употреблением слов "Їжа" и "Їда" у многих украинцев путаница. Многие, например, считают, что не правильно говорить "употреблять таблетки после "їди", потому что "їда" является русизмом. Но это не так, рассказал языковед Александр Авраменко.

"Иногда нам приходится лечиться, или употреблять таблетки для профилактики. И именно здесь возникает вопрос, как правильно сказать — "вживати пігулки під час їди", или "вживати пігулки під час їжі", — отмечает языковед.

По словам языковеда, и "Їжа" и "Їда" существуют в украинском языке, но употреблять их нужно правильно. Все очень просто, "Їжа" – это блюдо, еда, а "Їда" – это действие, процесс потребления пищи, соответственно этому и нужно эти слова использовать.

Мы же не говорим "вживати пігулки під час страви", а вот "їда" — это процесс потребления блюда, поэтому следует говорить: "Вживайте пігулку до їди, після їди, або під час неї", — пояснил Авраменко. И аппетит "приходить також під час їди, а не їжі".

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