Кадыров смертельно болен: какую замену нашел ему Путин

Кадыров оказался не таким нужным Путину, как все думали. Пока диктатор готовится снова усесться на трон, лидера Чечни списывают со счетов, а за его место уже идет борьба. А все потому, что на него напала смертельная болезнь. Врачи разводят руками.

Что произошло с Кадыровым, кого хотят поставить вместо него и как Путин готовится к своей инаугурации, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Кадыры все?

Только лидер Чечни стал неспособным выполнять преступные приказы Путина, как его списали со счетов. Отсутствие на федеральном послании Владимира Путина в феврале 2023-го, молчания во время мятежа Евгения Пригожина, игнорирование совещания с руководителями северокавказских регионов — все эти эпизоды давали повод для слухов о болезни и заставляли Кадырова время от времени, но появляться на публике. доказать, что он "контролирует ситуацию". При этом "сумасшедшая подозрительность, давно перешедшая в манию", не позволяла Кадырову нормально лечиться.

В сентябре 2023 года произошел ожидаемый кризис. Теперь все хуже. Диагноз, который еще пять лет назад был поставлен Рамзану Кадырову, начал резко прогрессировать. Верный пес Путина страдает некрозом поджелудочной железы, смертность от которого достигает до 80%. Врачи уже разводят руками. О том, что все плохо написала Новая газета Европа, которая в свою очередь имеет информаторов, знающих много об окружении Путина и то, что на самом деле происходит в Кремле.

“В это и без того непростое время Кремль столкнулся с проблемой, которую сам себе создал, выстроив в Чечне жесткую и одновременно очень хрупкую модель единоличной власти. Но состояние здоровья 47-летнего Рамзана Кадырова не оставляет надежд на его выздоровление, и сейчас Москве нужно оперативно решать, как сохранить стабильность после того, как не станет жестоким чеченским диктатором”, — сообщило издание.

Кто распространяет слухи о Кадырове?

А вот кто действительно пустил в массы наживку, что Кадыров вот-вот все, в эфире 24 канала рассказал офицер ВСУ и политолог Тарас Березовец.

“Возможно, слили из его окружения. Или это сделали из Кремля. Потому что источники издания "Новая газета Европа", которая сейчас издается на территории Европейского Союза, уехали из России. Они могут вполне безопасно, находясь под защитой европейских спецслужб, выражать такие суждения и публиковать материалы, которые себе не позволит ни одно издание, которое продолжит оставаться на территории России. Я думаю, что на самом деле источником слива этой информации могло послужить не окружение Кадырова, а вероятнее всего Кремль. Там не все довольны тем, как распределялись блага. Кремль платил дань Чечне, а точнее ее предводителю Рамзану Кадырову многие десятилетия. В среднем эта дань исчислялась суммами от 2 до 4 миллиардов долларов ежегодно. Это только прямые бюджетные вливания, на которые взбешенный от этого "золотого дождя" Кадыров настроил все, что только можно: и школы, и люксовые дороги, и спортивные центры, и религиозные сооружения. Он просто превратил все согласно своим помешанным фантазиям в такой "Дубай" Северного Кавказа”, — отметил он.

Борьба за трон стартует

Теперь за трон Кадырова начнется борьба на смерть. Вернее, уже началась. Еще пока лидер Чечни продвигает на свое место руководителя спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова. Чему очень не радуется российская ФСБ, ведь на место Кадырова, там хотят "своего" человека.

“О борьбе между Кадыровым и его кланом и ФСБ ходили легенды. И доходило до того, что и в этой "войне" пали сотни с обеих сторон. Когда боевиков Кадырова угоняли, они бесследно исчезали. Также убивали российских ФСБшников. Но Кремль всегда пытался их примирить, не принимая ни одну из сторон. Естественно, ФСБ сейчас будет пользоваться этой ситуацией. Им нужно наконец-то избавиться от уже отвратительного им клана Кадырова. Они увидели возможность – и нужно поставить своего человека. Разумеется, что Алаудинов, которого желает созидать сам Кадыров, может не устраивать всех в Кремле. И они, слив эту информацию, создают все основания для начала внутренней борьбы с возможным выходом на гражданскую войну”, — рассказал Березовец.

Кто будет вместо Кадырова?

В то же время "Новая газета Европа" пишет, что и Путин поддерживает Алаудинова. Его уже пиарят на съезде партии "Единая Россия". Чеченский генерал уверенно чувствует себя на сцене, владеет ораторским мастерством и завоевывает симпатии среди элиты.

Кандидат не один

Но среди кандидатов еще один, мол, на место Кадырова претендует и глава Министерства чрезвычайных ситуаций Чечни Алихан Цакаев, но его, предполагает политолог Березовец уже "вывели из игры". И все равно тех, кто метит на этот трон, до сих пор хватает, так что вскоре кровь может политься рекой.

“Алаудинова недавно назначается на очень странную должность. По сути это бывшее главное политическое управление советской армии. Он стал главным политруком, что для человека с его опытом удивительно. Кремль никогда не допускал на такие должности людей без опыта, потому что эта специальность требует очень высокой компетенции в сфере и пропаганды и специальных информационных операций. И вот еще один скандал, буквально на днях встряхнувший информационное пространство… Речь идет о задержании главы Министерства чрезвычайных ситуаций Чечни Алихана Цакаева, задержанного на границе между Чечней и Дагестаном. Тогда Кадыров полностью поддержал его. Тот вел себя очень дерзко, дрался. Кадыров назвал задержание Цакаева позорной провокацией. Это, кстати, ответ на вопросы. Может быть, Цакаев тоже рассматривался одним из преемников. И его таким образом просто дискредитировали и вывели из этой игры. И это еще одно свидетельство того, что борьба в окружении Кадырова смертельна. Причем борьба за то, кто заменит предводителя, она уже сейчас стартовала и началась. Еще раз повторяю, эти слова о гражданском конфликте в Чечне – это не преувеличение. Каждый из этих региональных "царьков" имеет свои частные армии. Теперь понятно, почему Кадыров срочно нанял 6 тысяч боевиков бывшего ППК "Вагнера". Он понимает, что сейчас начнется борьба, а после ухода от власти первыми жертвами могут стать члены его родного окружения. Их нужно защищать. А бойцов или не хватает, или он сомневается в их лояльности. И здесь нужны наемники со стороны, которые не предадут, интересуют только деньги. У них нет никаких привязок в республике, поэтому они будут исполнять полностью волю наемника. Эта частная гвардия – 6 тысяч вагнеровцев – нужна как раз для внутренней борьбы. И возможной гражданской войны в Чечне”, – рассказал Березовец.

Заявления Кадырова

Но стоит напомнить, что история со смертельной болезнью Кадырова тянется с 2019 года, впрочем, все это тщательно скрывалось, как им, так и Кремлем. Хотя тогда чеченский лидер сам заявлял, что вынужден уйти в отпуск из-за временной нетрудоспособности. Нашел, так сказать, оправдание "прогулам".

Что свидетельствовало о болезни лидера Чечни?

Позже анонимные каналы сообщали об отравлении лидера Чечни. После этого у Кадырова только обострялись проблемы со здоровьем. Да, в 2019 году он очень похудел. В публикации указано, что резкая потеря веса – это первый симптом панкреонекроза. Болезнь активно развивается, имеет болезненное течение и плохо лечится.

Состояние здоровья чеченского лидера начало стремительно ухудшаться весной 2022 года, но эта тема получила огласку только в 2023 году. Утром 17 сентября 23-го года СМИ подорвала топновость — Кадыров в коме в одной из московских клиник. Чеченскому лидеру якобы совершили пересадку почки, но орган не прижился. Тогда Кадыров в полтора раза увеличился в объемах по причине отказа почек и застоя жидкости в легких. Форма живота приобрела признаки панкреатогенного асцита, появилась сильная одышка, речь стала тяжелой, а ходьба — медленной. Также он начал одеваться слишком тепло для чеченского климата, что тоже вызвало множество вопросов.

Еще одна версия

Хотя источники издания среди врачей Кремля сообщили, что в сентябре 2023 года лидер Чечни попал в больницу с острой легочной недостаточностью, развившейся в результате передозировки транквилизатором "Дормикум". Злоупотребление этим препаратом может привести к угнетению дыхательной деятельности. Именно в таком остром состоянии, по словам источников, глава Чечни и был госпитализирован в ЦКБ Управления делами президента.

Чтобы стабилизировать дыхательную функцию, Кадырова подключили к ИВЛ, для чего ввели в медикаментозный сон, который еще называют медикаментозной комой. Отсюда и пошли слухи о ком чеченского лидера, хотя на тот момент прямой угрозы для его жизни уже не было, сообщили журналисты. Однако слово "кома", прозвучавшее в одном контексте с фамилией Кадыров, спровоцировало настоящее информационное цунами. Продолжавшееся отсутствие политика в Чечне и то, что чеченская элита поселилась на территории больницы чуть ли не в полном составе, породили слухи о смерти Кадырова. Он был очень слаб и не мог быстро появиться на публике, чтобы развеять слухи. Официально СМИ тогда сообщали, что политик находится в командировке.

Врачи смогли частично вернуть "дееспособность вип-пациента". Однако, по данным источника в ЦКБ, во время проведения общего обследования поступили данные МРТ мозга, расстроившие близких Кадырова. Близкий к чеченскому лидеру источник так интерпретировал реакцию родных на объявленный врачами диагноз : «Бывшего лидера уже не будет, [новая] болезнь будет серьезно [на него] влиять. Даже если он сейчас и поправится, он будет уже ни живым, ни мертвым…”.

Что говорит Буданов?

Впрочем, в октябре 23-го глава украинской разведки Кирилл Буданов огорчил украинцев тем, что угроза жизни главе Чечни Рамзану Кадырову миновала, несмотря на то, что ранее в ГУР прогнозировали его смерть: “Проблемы со здоровьем у него есть, это правда. Тот эпизод, который вы сейчас упомянули, он действительно болел, но поправился. Это тоже надо признать, нравится нам это или не нравится… У него с почками проблемы. Была угроза жизни, но она это прошла”.

Инаугурация Путина

Но прошло время, лезут новые слухи о том, что Кадыров "загибается", так что когда у Кобзона появится новый почетный зритель — вопрос времени. Ясно, что выполнять функции верного пса Путина по-прежнему он уже не сможет, да и самого диктатора после объявления результатов «выборов», прятали подальше от человеческих глаз и вот-вот Путину придется вылезти из норы. Уже 7 мая состоится его инаугурация, к которой сейчас очень и очень активно готовятся. Путин будет снова объявлять на инаугурации о своей бесконечной диктатуре.

В то же время, Владимир Путин очень возмущен решением США о финансовой помощи для Украины, которая может изменить ситуацию на фронте. Диктатор очень боялся, что это произойдет именно перед инаугурацией. Такое мнение "24 канала" озвучил экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

Путину уже испортили инаугурацию самим фактом, что за помощь для Украины проголосовали. Путин надеялся, что ни один пакет пособий для Украины не поступит. Но неожиданно для Кремля за него проголосовали. Психологическое влияние этого решения уже есть”, – отметил он.

Будет ли сюрприз?

Ну а еще Жирнов подозревает, что для путина это не последний сюрприз: "Будет смешно, если Путин будет ехать на своем бронированном автомобиле в Кремль, и к нему туда прилетят беспилотники".

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