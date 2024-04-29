Си Цзиньпин посетит три страны Европы: МИД Китая официально подтвердил визит

Лидер Китая Си Цзиньпин в мае приедет с официальным визитом в Европу.

Лидер Китая Си Цзиньпин с 5 по 10 мая совершит государственные визиты во Францию, Сербию и Венгрию.

Эту информацию официально подтвердил представитель китайского МИД Линь Цзянь, пишет Reuters.

Линь Цзянь сказал, что двусторонние отношения с Францией сохраняют прочную динамику роста и обе страны имеют стратегические коммуникации и практическое сотрудничество.

"Китай надеется на сотрудничество с Францией по дальнейшему укреплению политического взаимного доверия, солидарности и сотрудничества", — прокомментировал представитель МИД Китая.

Линь Цзянь отметил, что Си Цзиньпин проведет переговоры с президентом Сербии Александаром Вучичем, чтобы обменяться мнениями по двусторонним отношениям и обсудить улучшение китайско-сербских отношений.

Лидер Китая также посетит Венгрию, страну, которую Линь назвал "важным партнером Китая" по продвижению инициативы "Один пояс, один путь", а также сотрудничеству Китая и стран Центральной и Восточной Европы.

Напомним, Си Цзиньпин поддерживает мирную конференцию по урегулированию войны в Украине, но назвал условие.

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