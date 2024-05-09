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Німецький професор шокував заявою про військову допомогу Україні — Bild

Німецький професор шокував заявою про військову допомогу Україні — Bild

Заява про військову допомогу Україні

На думку політолога, Німеччина принципово зробила можливості українців "асиметричними", тобто непаритетними.

Україна недоотримує зброю від Німеччини. ФРН навмисне постачає її саме стільки, щоб утримувати бійців ЗСУ в нерівних з росіянами умовах.

Про це сказав професор політології Герфрід Мюнклер із Університету Гумбольдта у Берліні під час ток-шоу на телеканалі ZDF, пише Bild.

"Потрібно стільки зброї, щоби українці не відступали і могли утримувати свої позиції. А ми сказали, що надамо вам певну зброю, але її не можна використовувати проти Росії! Ми принципово зробили можливості українців асиметричними (нерівними — ред.)", — сказав професор.

На його думку, Німеччина "зв'язала бійцям одну руку за спиною".

"Ми ведемо війну проти Росії санкціями, мета яких — досягти того, щоб меч, який підняли росіяни, випав з їхніх рук. Але цього не станеться!" — заявив політолог.

Він наголосив, що Україна потребує підвищення обороноздатності.

"Щоб Путін дійшов висновку: навіть якщо я вестиму цю війну ще 3-4 роки, я її не виграю, не досягну своїх цілей. Якщо Путіну доведеться вести війну ще 3-4 роки, він зіткнеться з фінансовими та економічними проблемами. У цьому вся суть", — наголосив професор.

Нагадаємо, Німеччина підтримала пропозицію направляти 90% прибутків від заморожених активів РФ, на закупівлю озброєння для ЗСУ.

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