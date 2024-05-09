Німецький професор шокував заявою про військову допомогу Україні — Bild

На думку політолога, Німеччина принципово зробила можливості українців "асиметричними", тобто непаритетними.
Україна недоотримує зброю від Німеччини. ФРН навмисне постачає її саме стільки, щоб утримувати бійців ЗСУ в нерівних з росіянами умовах.
Про це сказав професор політології Герфрід Мюнклер із Університету Гумбольдта у Берліні під час ток-шоу на телеканалі ZDF, пише Bild.
"Потрібно стільки зброї, щоби українці не відступали і могли утримувати свої позиції. А ми сказали, що надамо вам певну зброю, але її не можна використовувати проти Росії! Ми принципово зробили можливості українців асиметричними (нерівними — ред.)", — сказав професор.
На його думку, Німеччина "зв'язала бійцям одну руку за спиною".
"Ми ведемо війну проти Росії санкціями, мета яких — досягти того, щоб меч, який підняли росіяни, випав з їхніх рук. Але цього не станеться!" — заявив політолог.
Він наголосив, що Україна потребує підвищення обороноздатності.
"Щоб Путін дійшов висновку: навіть якщо я вестиму цю війну ще 3-4 роки, я її не виграю, не досягну своїх цілей. Якщо Путіну доведеться вести війну ще 3-4 роки, він зіткнеться з фінансовими та економічними проблемами. У цьому вся суть", — наголосив професор.
Нагадаємо, Німеччина підтримала пропозицію направляти 90% прибутків від заморожених активів РФ, на закупівлю озброєння для ЗСУ.
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