Наступ росіян на Харків: існує бар’єр, який ще треба подолати окупантам — Гетьман

Для наступу на Харків зі сторони Куп’янська російським окупантам потрібно форсувати річку Оскіл та перейти на правий берег. Зробити це ворогові буде дуже складно.

На цьому наголосив ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман, аналізуючи ситуацію в ефірі телеканалу “Еспресо”.

"Від Куп'янська до Харкова ще треба добратися - цілком можливо, що буде спроба вийти на узбережжя річки Оскіл на Куп'янському напрямку, це може бути спроба вийти на Куп'янськ-Вузловий - це залізниця, яку ми використовуємо як логістичний шлях", - зауважив він.

Водночас Гетьман відзначив, що українські військові переконані, що цей водний бар’єр стане непрохідним для ворога.

За словами українського ветерана, передбачити напрямок потужних наступальних дій противника можна, якщо уважно стежити за певними ознаками.

"Коли ці ознаки складаються всі разом, то можна з великою ймовірністю казати, що буде якась дія, наприклад наступ. Якщо не всі ознаки складаються, то швидше за все його не буде. У 9 з 10 випадків, коли складаються ознаки, починаються певні дії, наприклад наступальні. Інколи це відвертання уваги, просто для того, щоб ми там тримали свої війська”, - пояснив він.

При цьому Олексій Гетьман вважає, що росіяни, які через великі втрати на полі бою мають проблеми із кількістю особового складу, не стануть тримати велику кількість військових підрозділів на якомусь напрямку і не використовувати їх.

Нагадаємо, раніше заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що Росія може готувати наступ в районі Харківської та Сумської областей на північному сході, але у неї недостатньо сил для захоплення обласних центрів.

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