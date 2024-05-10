Окупанти вгатили по Нікополю: перші подробиці 

Минулося без жертв та постраждалих.

Росіяни ввчері та вночі випустили ударні безпілотники по Нікополю.

Про це повідомили в ОВА.

"Ввечері та вночі російська армія цілила по Нікополю ударними дронами різних типів. По місту ворог вдарив п'ятьма безпілотниками. Зайнялося авто, пожежу рятувальники загасили. Пошкоджені будівлі двох приватних підприємств та магазин", - йдеться у повідомленні.

Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч проти 10 травня російські загарбники знову атакували Україну ударними дронами типу "Shahed-131/136" та ракетами.

Ворог застосував десять безпілотників із території тимчасово окупованого Криму та дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгородської області у напрямку Харківщини. Знищено всі десять ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

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