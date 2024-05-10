Скільки окупантів відправили на "концерт Кобзона": дані Генштабу

Загальні бойові втрати російських окупантів на 10 травня склали 479 710 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 980 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 10.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 479710 (+980) осіб

танків ‒ 7434 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 14313 (+32)

артилерійських систем – 12387 (+47)

РСЗВ – 1062 (+4)

засоби ППО ‒ 795 (+2)

літаків – 349

гелікоптерів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9826 (+51)

крилаті ракети ‒ 2192

кораблі /катери ‒ 26

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 16691 (+73)

спеціальна техніка ‒ 2031 (+4)

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень.

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