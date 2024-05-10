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Скільки окупантів відправили на "концерт Кобзона": дані Генштабу

Скільки окупантів відправили на "концерт Кобзона": дані Генштабу

Окупантів стало менше на нашій землі / Фото: Associated Press

Росіяни зазнають втрат.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 10 травня склали 479 710 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 980 загарбників. 

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 10.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 479710 (+980) осіб 
  • танків ‒ 7434 (+5) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 14313 (+32) 
  • артилерійських систем –  12387 (+47) 
  • РСЗВ – 1062 (+4) 
  • засоби ППО ‒ 795 (+2) 
  • літаків – 349 
  • гелікоптерів – 325 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9826 (+51)
  • крилаті ракети ‒ 2192 
  • кораблі /катери ‒ 26 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16691 (+73) 
  • спеціальна техніка ‒ 2031 (+4)

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень.

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