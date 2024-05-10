Де ЗСУ відбивали напад окупантів: Генштаб повідомив новини з фронту

Протягом минулої доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Куп'янському напрямку українськими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області, а також Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито чотири атаки в районах населених пунктів Новосадове, Торське Донецької області; Серебрянське лісництво Луганської області.

На Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 21 атаку.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 28 атак.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де загарбники сім разів намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Оріхівському напрямку ворог 19 разів атакував позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби окупанти два рази безуспішно атакували позиції ЗСУ.

Втрати ворога

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по радіолокаційній станції, двох складах боєприпасів, засобу протиповітряної оборони та 17 районах зосередження особового складу противника.

Нагадаємо, в ОСУВ "Хортиця" 7 травня повідомили, що російські війська прорвалися до Красногорівки. Однак підрозділи українських військ заблокували ворожі штурмові групи, які прорвалися до міста.