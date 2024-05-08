Росіяни прорвалися до Красногорівки: що кажуть в ЗСУ

Ворог прорвався до міста малими штурмовими групами та засів на території вогнетривкого заводу.

Підрозділи Сил оборони заблокували штурмові групи армії РФ, які прорвалися до міста Красногорівка Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області.

Про це в ефірі Армія TV розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

"Ворог прорвався до міста малими штурмовими групами та засів на території вогнетривкого заводу. Зусиллями наших підрозділів, зокрема 59-ї бригади, ворога було блоковано і він поки що перебуває там", – розповів Назар Волошин.

За його словами, ворог відрізаний від постачання боєкомплекту. А ЗСУ повністю тримають під вогневим контролем і Красногорівку, і її околиці. Впродовж минулої доби українські бійці знищили близько 30 ворогів на підходах до міста.

Назар Волошин також розповів, що росіяни штурмують околиці селища Нетайлове і намагаються наступати на східній частині Первомайського.

"Біля Невельського вони також заходять малими групами, контратакують, наші воїни їх відбивають", – додав спікер.

Нагадаємо, 8 травня з'явилися свіжі кадри з Красногорівки на Донеччині, яку росіяни намагаються "звільнити". Вони продовжують ФАБами, "Градами", мінометами та касетними боєприпасами обстрілювати будівлі міста, де ще перебувають люди.

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