Шалені ціни на рибу й морепродукти: скільки коштують дари моря в Києві

Тушка риби за 300 тисяч гривень! Як вам такі ціни? А скільки у вас в сім’ї витрачають на рибу й морепродукти?

Ціни на рибу й морепродукти в київських магазинах і на ринках з морепродуктами зашкалюють. Дикого атлантичного тунця можна купити за 2 500 гривень за 1 кг, а суші – за мінімальною ціною у 365 гривень. Проте звичних для українців скумбрію та оселедець продають за середньою ціною у 200 гривень.

Кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська порівняла ціни в Києві.

Так, до огляду потрапили норвезький магазин у Києві, столичний ринок та інші рибні відділи торговельних центрів.

До прикладу, блакитний атлантичний тунець стане покупцеві в 2 500 гривень за кг, але можна купити й цілу рибину, за яку доведеться викласти майже 300 000.

"Запитую керівника відділу охолодженої риби Спартака, чи вже купували у них цілу рибину? "Так, звичайно! Вона може в замороженому вигляді зберігатися два роки", – розповідає кореспондентка.

Також знімальна група ТСН проаналізувала ціни на суші та роли.

"Роли з гребінцем та ікрою коштують 410 гривень, а Філадельфія з вугрем – 599 гривень... Найдорожчі суші (Каліфорнія з крабом в ікрі) коштують 820 гривень", – розповідає журналістка.

На місяць кияни витрачають на рибу й морепродукти від двох до 20 000 гривень.

"Багато. Полюбляємо ікорку, солену рибку... Можемо витратити до 20 000 на місяць", – каже містянин.

Як виявило опитування, найбільше кияни полюбляють дорадо, креветки, сибаса, форель і кальмарів.

Тим часом через дуже високий попит в Україні підскочили ціни на популярний овоч, а саме ріпчасту цибулю. Продукт додав у вартості 19%.

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