Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Їм мало що світить": експерт про "успіхи" росіян до "дня побєдобєсія"

"Їм мало що світить": експерт про "успіхи" росіян до "дня побєдобєсія"

Війна в Україні / Фото: Associated Press

РФ не досягла поставлених цілей на фронті до "дня побєдобєсія".

Попри гучні заяви та пропагандистську риторику, Росія не змогла досягти значних успіхів на фронті до так званого "дня побєдобєсія".

Про це в ефірі телемарафону заявив військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"По-перше, вони досягли тільки тактичних цілей, не досягли оперативно-стратегічних. Не взяли дійсно ні Часів Яр, не захопили Донецьку область. І їм з точки зору військових досягнень мало що світить. І найголовніше: вони давно вже хотіли контролювати Україну так чи інакше, а ця ціль їм не вдалася. І тепер я можу точно констатувати, що Україну їм не перемогти", - наголосив експерт.

Нагадаємо, незважаючи на повномасштабну війну, яку Росія веде проти України, лідери низки країн планують відвідати парад 9 травня в Москві.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація