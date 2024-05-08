"Їм мало що світить": експерт про "успіхи" росіян до "дня побєдобєсія"

РФ не досягла поставлених цілей на фронті до "дня побєдобєсія".
Попри гучні заяви та пропагандистську риторику, Росія не змогла досягти значних успіхів на фронті до так званого "дня побєдобєсія".
Про це в ефірі телемарафону заявив військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
"По-перше, вони досягли тільки тактичних цілей, не досягли оперативно-стратегічних. Не взяли дійсно ні Часів Яр, не захопили Донецьку область. І їм з точки зору військових досягнень мало що світить. І найголовніше: вони давно вже хотіли контролювати Україну так чи інакше, а ця ціль їм не вдалася. І тепер я можу точно констатувати, що Україну їм не перемогти", - наголосив експерт.
Нагадаємо, незважаючи на повномасштабну війну, яку Росія веде проти України, лідери низки країн планують відвідати парад 9 травня в Москві.
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