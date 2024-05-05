Найбільше падіння за 65 років: ціни на какао різко обвалились

Цього тижня ціни на какао впали на 28%, у пʼятницю воно здешевшало до $6990 за тонну, продовжуючи відкат від рекордного рівня.

Про це пише Bloomberg.

Ф'ючерси завершують один із найшаленіших періодів, які коли-небудь бачив ринок.

Лише два тижні тому ціни досягли рекордних майже $12 000 за тонну, оскільки галузь зіткнулася з наслідками серйозного дефіциту постачаннь.

Але падіння цього тижня призвело до того, що фʼючерси впали приблизно на 40% від історичного максимуму, що супроводжувалося різкими коливаннями цін після відтоку трейдерів, які підірвали ліквідність.

Відкат ознаменував різкий поворот цін на какао, яке стало дорожчим за мідь. Ціни злетіли, оскільки через поганий урожай у Західній Африці світ вже третій рік стикається з дефіцитом, що викликає стрес у покупців і робить шоколад дорожчим.

"Важливо наголосити, що недавній спад цін на какао є, перш за все, результатом торгових маневрів, а не зміни фундаментальних показників ринку", — заявили аналітики підрозділу BMI Fitch Solutions, додавши, що вони очікують на збереження волатильності.

Щодо інших сировинних товарів, фʼючерси на каву робуста в Лондоні впали в пʼятницю до найнижчого рівня за місяць, водночас ознаки зростання запасів послабили побоювання з приводу постачання.

Раніше стало відомо, що ціни на шоколад і вироби з нього піднімуться практично вдвічі через підвищення вартості сировини.

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