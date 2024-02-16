Ціни на каву ростуть шаленими темпами: чи будет дефіцит в Україні

У світі стрімко почала дорожчати кава. Ціна на арабіку вже зросла на 20%, а на світових біржах ціни сягнули рекордного показника за останні сім років. В Україні кава теж здорожчала.

Про це пише УНІАН.

Провідний науковий співробітник Інституту аграрної економіки Богдан Духницький зазначає, що в Україні ціни на запашні зерна почали зростати ще від початку 2022 року.

"Основною причиною такої тенденції є зростання цін на каву на світових ринках через несприятливі погодні умови та низький врожай у провідних країнах-виробниках цієї культури. Це, перш за все, Бразилія, Колумбія, В’єтнам та Індонезія. Оскільки наша країна цілком залежить від імпортних поставок цього продукту, глобальні тенденції прямо впливають на український продовольчий ринок", – пояснив він.

Регіональна директорка компанії, що здійснює маркетингові дослідження, 4Service Group Вікторія Скорбота зазначає, що на ринок кави також вплинув глобальний збій у ланцюжках постачання, а саме – нестача контейнерів для транспортування зерен. Тому що виробники та обсмажувальники – компанії, які переробляють кавові зерна в придатний для споживання продукт – часто розташовані в різних країнах.

Крім цього, за її словами, в країнах-експортерах були свої глобальні внутрішні проблеми, які так чи інакше відобразились на ситуації з кавою.

"Зокрема, Ефіопія перебувала на порозі громадянської війни, а у В’єтнамі зростала кількість хворих на ковід", – зазначила Скорбота.

Для кавового ринку України додатковим болючим ударом стала повномасштабна війна, внаслідок якої порушились логістичні ланцюжки та, зрештою, зросла вартість доставки.

Аналітики зазначають, що під час повномасштабного вторгнення відбувся різкий стрибок цін, в результаті якого середня вартість чашки еспресо в країні зросла від 20 до 28 гривень лише протягом 2022 року.

"Найдорожче філіжанка кави стане на Одещині (36 грн), Донеччині (35 грн) та Харківщині (32 грн). Натомість найнижчі ціни на базовий кавовий напій в Україні на Хмельниччині (21 грн), Сумщині (23 грн), Житомирщині та Вінниччині – по 24 гривні відповідно", – підрахували дослідники.

Зростає й вартість усіх кавових брендів на полицях вітчизняних супермаркетів.

В Інституті аграрної економіки вважають, що загалом, станом на зараз, ситуація на українському ринку кави не є критичною.

"Кава належить до продуктів, які витримують тривале транспортування й зберігання, тому може накопичуватись, наприклад, на складах. Разом з тим перелік країн, де вона вирощується, доволі обмежений, тому будь-які збої системи "виробництво-доставка" різко змінюють весь ринок", – зазначає експерт Духницький.

З його слів, наразі дорогоцінні кавові зерна торгуються у світі за найвищими цінами за останнє десятиліття. І це ще далеко не межа.

"Якщо до цього додати відчутне зниження її запасів внаслідок більшого споживання відносно виробництва за два останні сезони, то практично всі прогнози свідчать про подальше зростання цін в даному сегменті", – говорить він.

Раніше ми писали, що кава може чинити як позитивну, так і негативну дію на організм. Про те, як залежить вплив кави на організм людини від способу її приготування, розповідають норвезькі учені, які понад 20 років вивчали вплив кави на організм та виявили найшкідливіші та найкорисніші для здоров'я способи її приготування.

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