Який вигляд має "звільнення" росіянами Красногорівки на Донеччині (відео)

Армія РФ принесла мешканцям окупованих територій лише страждання, а їхні домівки перетворила на руїни.
Так, показали свіжі кадри з Красногорівки на Донеччині, яку "звільняють" окупанти. Вони продовжують ФАБами, "Градами", мінометами та касетними боєприпасами обстрілювати забудови, де ще залишилися люди.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
Нагадаємо, 4 травня російські пропагандисти поширили інформацію про захоплення опорного пункту ЗСУ на заводі в місті Красногорівка Донецької області. Над однією з будівель навіть з'явився російський триколор.
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