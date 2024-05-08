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Який вигляд має "звільнення" росіянами Красногорівки на Донеччині (відео)

Який вигляд має "звільнення" росіянами Красногорівки на Донеччині (відео)

Красногорівка, Донецька область

Армія РФ принесла мешканцям окупованих територій лише страждання, а їхні домівки перетворила на руїни.

Так, показали свіжі кадри з Красногорівки на Донеччині, яку "звільняють" окупанти. Вони продовжують ФАБами, "Градами", мінометами та касетними боєприпасами обстрілювати забудови, де ще залишилися люди.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Який вигляд має "звільнення" Красногорівки на Донеччині

Який вигляд має "звільнення" Красногорівки на Донеччині

Нагадаємо, 4 травня російські пропагандисти поширили інформацію про захоплення опорного пункту ЗСУ на заводі в місті Красногорівка Донецької області. Над однією з будівель навіть з'явився російський триколор. 

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