Окупанти обстріляли Красногорівку: є поранені

Ворог продовжує знищувати українські міста.
29 квітня 2024 року російські військові з артилерії обстріляли місто Красногорівка, що у Донецькій області. Внаслідок цього поранені чоловік та жінка.
Про це розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва, - повідомляє Суспільне. Донбас.
"З осколковими пораненнями доправили до лікарні 60-річну жінку та 68-річного чоловіка", — уточнила речниця.
За інформацією речниці, за фактом обстрілу правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України.
Красногорівка розташована за понад 20 кілометрів північно-західніше від Авдіївки на Донеччині. До повномасштабного вторгнення у місті проживали понад 14 тисяч людей.
Нагадаємо, за даними Bild, під Часовим Яром могло більше не залишитися систем ППО.
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