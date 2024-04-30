Окупанти обстріляли Красногорівку: є поранені

29 квітня 2024 року російські військові з артилерії обстріляли місто Красногорівка, що у Донецькій області. Внаслідок цього поранені чоловік та жінка.

Про це розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва, - повідомляє Суспільне. Донбас.

"З осколковими пораненнями доправили до лікарні 60-річну жінку та 68-річного чоловіка", — уточнила речниця.

За інформацією речниці, за фактом обстрілу правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України.

Красногорівка розташована за понад 20 кілометрів північно-західніше від Авдіївки на Донеччині. До повномасштабного вторгнення у місті проживали понад 14 тисяч людей.

Нагадаємо, за даними Bild, під Часовим Яром могло більше не залишитися систем ППО.

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